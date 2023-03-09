Российский подросток ударил ножом толкнувшего его плечом парня в общежитии

В Улан-Удэ подросток ударил ножом толкнувшего его плечом парня в общежитии

В Улан-Удэ следователи возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, который несколько раз ударил ножом 24-летнего парня в общежитии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Республике Бурятия.

Утром 1 марта в больницу попал молодой человек с проникающими колото-резаными ранениями живота. Выяснилось, что на него накинулся подросток из-за случайной ссоры в коридоре общежития. Он приехал туда погостить к матери. Проходя по коридору, несовершеннолетний столкнулся плечом с соседом, они повздорили, и тогда подросток схватил на кухне нож и нанес несколько ударов оппоненту, после чего скрылся.

Спустя неделю он вернулся домой, и отец сразу отвел его в полицию. Теперь ему вменяется совершение преступления по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия»).