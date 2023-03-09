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09:26, 9 марта 2023Россия

Стало известно о находящемся под завалами после взрыва в российском доме ребенке

Mash: пятилетний ребенок находится под завалами после взрыва газа в пятиэтажке в Чите

Фото: Telegram-канал Babr Mash

Пятилетний ребенок находится под завалами после взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Чите. Об этом стало известно Telegram-каналу Babr Mash.

По предварительной версии, в здании в Забайкалье взорвался газовый баллон. В результате оказались разрушены два этажа дома.

По сведениям Telegram-канала Shot, под завалами также остается пожилая россиянка. Точное число пострадавших сейчас выясняется. К месту происшествия прибыли медики и спасатели.

В свою очередь в МЧС заявили, что пострадавших из-за взрыва бытового газа в жилом доме в Чите нет, пишет ТАСС.

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Анна Щербакова
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