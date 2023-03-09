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18:18, 9 марта 2023Забота о себе

Терапевт указала на цвета мочи при тяжелых заболеваниях

Врач Ольга Чиркова: вишневая моча сигнализирует о тяжелой инфекции или анемии

Фото: Jan Antonin Kolar / Unsplash

Врач-терапевт Ольга Чиркова указала на цвета мочи, говорящие о тяжелых болезнях человека. Ее цитирует издание News.ru.

Нормальная моча, уточнила она, должна иметь соломенно-желтый цвет и почти не иметь запаха. Темно-вишневая, продолжила врач, может говорить о гемолитической анемии или поражении тяжелой инфекцией.

«Оранжевый, зеленоватый или коричневый цвет — патология печени, очень темный — механическая желтуха, когда камень в протоке мешает оттоку желчи из пузыря. При диабете и нарушении функции почек моча будет почти бесцветной, а при инфекциях, вызывающих понос и рвоту, — более темной», — перечислила возможные заболевания, изменяющие цвет мочи, Чиркова.

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При этом белесая «жирная» моча, добавила врач, может быть признаком жирового перерождения почек, а пенистая — свидетельствовать о наличии в выделениях белков. Наконец, мутная моча может указывать на проходящий в организме воспалительный процесс, заключила Чиркова.

Ранее гастроэнтеролог Владимир Неронов назвал болезни, провоцирующие появление зловонного дыхания. По его словам, запах изо рта может появиться из-за больных миндалин и более серьезных проблем со здоровьем.

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Александра Лисица
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