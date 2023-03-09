Семья едва не кремировала незнакомца вместо покойного сына

Семья в Малайзии приняла незнакомца за покойного сына и едва не кремировала его

В Малайзии семейная пара едва не кремировала тело незнакомца, приняв его за покойного сына. Об этом сообщает New Straits Times.

45-летний Чантрен рассказал, что его сын был арестован 28 февраля и содержался в тюрьме. Через несколько дней семье сообщили, что заключенный потерял сознание и умер.

«Мы отправились в больницу 3 марта. Но нам не позволили увидеть тело. Сказали, что вскрытие уже было проведено, и посоветовали вернуться на следующий день. Мы так и сделали. Когда мы подписали документы, нам, наконец, позволили увидеть тело», — заявил мужчина.

Родственники не узнали в погибшем сына, но списали отсутствие сходства на посмертные изменения во внешности. «На его голове были следы хирургического вмешательства и швы. Он был побрит налысо», — сказал Чантрен.

Он и его родственники привезли тело домой и подготовили к кремации. На следующий день незадолго до кремации им снова позвонили из больницы и сообщили, что они забрали не то тело.

Оказалось, что останки принадлежали сокамернику сына Чантрена, который умер от легочной недостаточности. «Они сказали, что наш сын жив, и попросили нас связаться с ними по видеосвязи», — рассказал мужчина.

Семью поразило это известие. «Нашего сына арестовали, затем сообщили, что он умер, а потом уточнили, что жив. Все это очень запутало нас», — сказал Чантрен. Он подчеркнул, что семье пришлось заплатить около 20 тысяч малайзийских риггитов (337,4 тысячи рублей) за аренду шатра, службу кейтеринга и кремацию.

Мать арестованного, 48-летняя Парамейсвари, подала заявление в полицию. Она хочет, чтобы власти разобрались, что произошло. «Нас не удовлетворит устный ответ. Мы хотим письменных объяснений. Мы хотим увидеть нашего сына, чтобы убедиться, что он жив. Это не шутки, а буквально вопрос жизни и смерти», — подчеркнули родители.

Ранее сообщалось, что жители города Мтата, ЮАР, по ошибке похоронили незнакомого человека вместо пропавшего сына, которого им удалось вернуть через четыре месяца после похорон. Семья до сих пор не знает личность человека, которого они похоронили.