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15:08, 9 марта 2023Ценности

Россияне получат еще одну возможность купить товары закрывшегося Decathlon

ТАСС: россияне получат возможность купить товары Decathlon на сайте CDEK.Shopping

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Россияне получат еще одну возможность купить товары французского бренда Decathlon, магазины которого закрылись в стране в июне 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

Стало известно, что товары марки теперь можно приобрести на платформе CDEK.Shopping. «На платформе для заказа товаров из-за рубежа CDEK.Shopping появилось около 50 тысяч наименований оригинальной продукции французского ретейлера Decathlon, в том числе из новых коллекций», — заявил собеседник (имя и фамилия не уточняются) издания.

Также, по его словам, на сайте организации доступны 80 процентов оригинального ассортимента бренда. Уточняется, что доставка товаров производится напрямую из Германии, Польши и Турции в среднем за 30 дней.

В ноябре 2022 года сообщалось, что товары Decathlon начали продавать в маркетплейсе «Яндекс Маркет». Так, в ассортименте упомянутого онлайн-магазина представлены тренажеры, инвентарь для летних и зимних видов спорта, а также фитнес-аксессуары и вещи для рыбалки.

29 марта того же года руководство компании Decathlon приостановило деятельность в России. Представители ретейлера подчеркнули, что данное решение вызвано трудностями с логистикой.

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Мария Винар
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