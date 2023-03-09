Девушка убила 55-летнюю женщину ради инсценировки собственной смерти

Tribune India: молодая индианка убила женщину ради инсценировки своей смерти

Полицейские в Индии задержали 21-летнюю женщину за то, что она убила 55-летнюю соседку ради инсценировки собственной смерти. Об этом сообщает Tribune India.

21-летняя Антим, которя училась на фармацевта, завела роман с мужчиной из штата Уттар-Прадеш, с которым познакомилась в соцсети. Молодая девушка хотела убежать к мужчине, но не желала, чтобы об этом знала ее семья. Тогда индианка решила убить 55-летнюю соседку, которую звали Раджванти, чтобы инсценировать собственную смерть.

Антим накормила женщину таблетками, которые вызвали опьянение, а затем задушила ее. Позже она ударила тело током и обожгла лицо жертвы. Прежде чем скрыться, Антим одела убитую в свою одежду и украшения.

Отец Антим счел, что его дочь совершила суицид, и кремировал тело. Но сын Раджванти заподозрил, что погибшая была его матерью. Он обратился в полицию, и началось расследование. «Мы сделали фотографии тела жертвы, на которых видны морщины на руках. Они указывали на то, что это не могла быть молодая девушка. Наши специалисты проанализировали телефонные звонки, в том числе с номера, зарегистрированного на номер обвиняемой», — сообщили в полиции.

В конце концов полицейским удалось найти и арестовать Антим, она предстала перед судом. Сейчас полиция выясняет, были ли причастны к совершению преступления другие люди.

Ранее сообщалось, что жительница немецкого города Ингольштадт нашла в соцсети своего двойника и убила его для того, чтобы убедительно инсценировать собственную смерть. После убийства она вместе с подругой припарковала машину с трупом недалеко от дома своих родителей.

