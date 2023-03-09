В России пьяная мать проспала изъятие ее ребенка из кишащей тараканами квартиры

В Красноярском крае пьяная мать проспала изъятие ее ребенка из кишащей тараканами квартиры

Уснувшая после употребления алкоголя жительница поселка Козулька Красноярского края не заметила, как прибывшие полицейские изъяли ее ребенка. Пока пьяная россиянка продолжала спать, полуторагодовалого ребенка забрали из кишащей клопами и тараканами квартиры, пишет Telegram-канал «ЧП 124».

Ребенка в квартиру с выцветшими обоями и разбросанными на полу вещами привела сама мать. Сотрудники нашли его завернутым в грязное одеяло.

Пока инспекторы по делам несовершеннолетних заполняли документы, россиянка продолжала спать. Когда она очнулась, ребенка уже посадили в патрульный автомобиль. Женщину привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Ранее она уже совершала такие же правонарушения, отмечает Telegram-канал. Решается вопрос о лишении россиянки родительских прав. Ребенка поместили в специализированное учреждение.

В феврале жительница Уфы выкинула годовалую дочь голой в снег. Прибывшие на место медики госпитализировали девочку, а ее пьяную мать доставили в отделении полиции. Позже выяснилось, что женщина была лишена родительских прав и имеет судимость за убийство.