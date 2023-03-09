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15:34, 9 марта 2023Россия

В России пьяная мать проспала изъятие ее ребенка из кишащей тараканами квартиры

В Красноярском крае пьяная мать проспала изъятие ее ребенка из кишащей тараканами квартиры

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Уснувшая после употребления алкоголя жительница поселка Козулька Красноярского края не заметила, как прибывшие полицейские изъяли ее ребенка. Пока пьяная россиянка продолжала спать, полуторагодовалого ребенка забрали из кишащей клопами и тараканами квартиры, пишет Telegram-канал «ЧП 124».

Ребенка в квартиру с выцветшими обоями и разбросанными на полу вещами привела сама мать. Сотрудники нашли его завернутым в грязное одеяло.

Пока инспекторы по делам несовершеннолетних заполняли документы, россиянка продолжала спать. Когда она очнулась, ребенка уже посадили в патрульный автомобиль. Женщину привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Ранее она уже совершала такие же правонарушения, отмечает Telegram-канал. Решается вопрос о лишении россиянки родительских прав. Ребенка поместили в специализированное учреждение.

В феврале жительница Уфы выкинула годовалую дочь голой в снег. Прибывшие на место медики госпитализировали девочку, а ее пьяную мать доставили в отделении полиции. Позже выяснилось, что женщина была лишена родительских прав и имеет судимость за убийство.

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Алан Босиков
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