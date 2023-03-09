Лавров заявил о блокировании Украиной договоренности по Запорожской АЭС

Глава МИД Лавров: договоренность о безопасности ЗАЭС была близка, но Киев ее заблокировал

Договоренность о создании защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) была близка, но Украина ее заблокировала, заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр отметил, что накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш связал перспективы зерновой сделки с демилитаризацией ЗАЭС.

«Ни о какой демилитаризации никто, кроме самой Украины, никогда не вел никакой речи», — пояснил Лавров, отметив, что Москва активно вела переговоры с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по созданию зоны ядерной безопасности вокруг станции.

«Договоренность была близка, мы готовы были ее поддержать, но она была заблокирована Киевом, который как раз и выдвигает предварительные условия насчет военнопленных и демилитаризации ЗАЭС», — отметил глава российского МИД.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что утром 9 марта Украина полностью прекратила подавать электричество на ЗАЭС. По его словам, станция полностью обесточена от внешних источников.