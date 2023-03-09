Женщина сорвала джекпот и выбросила лотерейный билет

UPI: американка выиграла миллион долларов и выбросила лотерейный билет в мешок с мусором

Жительница американского штата Мичиган сорвала джекпот в лотерею, но по ошибке выбросила лотерейный билет. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

30-летняя женщина купила пару билетов моментальной лотереи. «Я каждый месяц играю в моментальную лотерею. Вечером я зашла в магазин и решила купить два билета. Вернувшись в машину, я стерла защитный слой и подумала, что оба билета ничего не выиграли, поэтому бросила их в мешок с мусором», — рассказала американка.

Она осознала свою ошибку только на следующиее утро, когда решила еще раз проверить билеты, прежде чем выбросить их окончательно. «Когда я увидела, что выиграла миллион долларов (75,4 миллиона рублей), у меня начало учащенно биться сердце. Я думала, что упаду в обморок. Я сразу позвонила матери и мужу и рассказала им хорошую новость. Я так рада, что решила перепроверить билет!» — заявила победительница.

На полученные деньги женщина собирается купить дом. Оставшуюся часть она инвестирует.

Ранее сообщалось, что житель австралийского города Даббо, штат Новый Южный Уэльс, потерял лотерейный билет, по которому выиграл крупную сумму. Позже оказалось, что все это время билет лежал у него в кошельке.

