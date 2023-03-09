Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:13, 9 марта 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о повреждении магистральной электросети

Глава «Укрэнерго» Кудрицкий сообщил о повреждении магистральной электросети на Украине

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

На Украине были повреждены магистральная электросеть и электростанции, из-за чего сохраняется проблема с подачей электричества в ряд регионов страны. Об этом сообщил глава правления национальной энергетической компании (НЭК) «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, его слова передает издание «Экономическая правда».

«Нет проблемы покрыть потребление в стране, есть проблема с тем, что повреждена магистральная сеть, которой [электроэнергию] доставляют в тот или иной регион», — сказал он. Кудрицкий отметил, что также есть повреждения тепловых электростанций (ТЭС) и подстанций НЭК «Укрэнерго». По этой причине в некоторых областях страны действуют ограничения энергоснабжения, добавил он.

По его словам, «Укрэнерго» восстанавливает подачу электричества во все регионы республики. Глава правления НЭК уточнил, что пока нет информации, сколько времени понадобится на возобновление работы энергетической системы, сроки восстановления которой будут известны в середине или в конце дня.

Ранее украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьезных повреждениях на трех ТЭС. Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что были повреждены энергетические объекты в нескольких регионах страны, в том числе в Киевской, Николаевской, Харьковской и Одесской областях. Утром 9 марта стало известно о взрывах в Киеве. Кроме того, они произошли в ряде областей Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Завершено следствие по делу обвиняемого ФСБ в госизмене основателя Group-IB
Стали известны подозреваемые в подготовке теракта в Приднестровье
Сокращение использования соцсетей на 15 минут в день улучшило иммунитет
Польша отказалась от передачи Украине крупной партии истребителей
Остановку транзита санкционных товаров в Россию через Турцию объяснили
Саеву обругали в сети за откровенный наряд на фото с матерью в хиджабе
Винер рассказала о приглашении российских гимнасток на международные турниры
Стало известно о задержании Михаила Шаца
Размер брокерского счета россиян за год стал вдвое меньше
Оппозиция Молдавии высказалась о покушении на главу Приднестровья
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.