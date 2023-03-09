На Украине сообщили о повреждении магистральной электросети

Глава «Укрэнерго» Кудрицкий сообщил о повреждении магистральной электросети на Украине

На Украине были повреждены магистральная электросеть и электростанции, из-за чего сохраняется проблема с подачей электричества в ряд регионов страны. Об этом сообщил глава правления национальной энергетической компании (НЭК) «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, его слова передает издание «Экономическая правда».

«Нет проблемы покрыть потребление в стране, есть проблема с тем, что повреждена магистральная сеть, которой [электроэнергию] доставляют в тот или иной регион», — сказал он. Кудрицкий отметил, что также есть повреждения тепловых электростанций (ТЭС) и подстанций НЭК «Укрэнерго». По этой причине в некоторых областях страны действуют ограничения энергоснабжения, добавил он.

По его словам, «Укрэнерго» восстанавливает подачу электричества во все регионы республики. Глава правления НЭК уточнил, что пока нет информации, сколько времени понадобится на возобновление работы энергетической системы, сроки восстановления которой будут известны в середине или в конце дня.

Ранее украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьезных повреждениях на трех ТЭС. Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что были повреждены энергетические объекты в нескольких регионах страны, в том числе в Киевской, Николаевской, Харьковской и Одесской областях. Утром 9 марта стало известно о взрывах в Киеве. Кроме того, они произошли в ряде областей Украины.