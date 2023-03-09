Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:26, 9 марта 2023Россия

Очевидцы сообщили об обстреле маршрутки с людьми в российском городе

В Волгограде очевидцы сообщили об обстреле неизвестными маршрутки с людьми

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Волгограде неизвестные обстреляли маршрутку с людьми. Об инциденте сообщила владелица транспортного средства Ирина Коновалова со ссылкой на водителя автобуса, ставшего очевидцем события. Ее цитирует v1.ru.

По словам женщины, водитель маршрутки остановился на остановке для высадки пассажиров. Затем прогремел выстрел, пули попали в стекло. «В маршрутке в тот момент находились люди. (...) Мы даже представить не могли, что такое вообще возможно посреди дня!» — рассказала Коновалова.

Она отметила, что никто из пассажиров в результате стрельбы не пострадал. После случившегося жители Волгограда обратились в полицию. Информацию об инциденте подтвердили в региональном главке МВД. Там добавили, что на данный момент полиция проводит проверку поступившей информации.

Ранее житель Нижневартовска взял в заложники своего трехлетнего сына и открыл стрельбу. Через некоторое время преступник назвал в качестве одного из условий освобождения ребенка убийство нескольких человек на городской площади. Кроме того, он потребовал организовать телефонный разговор с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Завершено следствие по делу обвиняемого ФСБ в госизмене основателя Group-IB
Слепой экс-военный зарезал друга в споре о количестве убитых ими людей
Грузинская оппозиция решила встретиться после отзыва закона об иноагентах
Два американских бомбардировщика заметили вблизи границ Украины
Зюганов поддержал инициативу об отмене закона о Fan ID
Стилист Рогов назвал россиянкам самый модный наряд весны
Очевидцы сообщили об обстреле маршрутки с людьми в российском городе
Российский самолет с отказавшим после взлета двигателем приготовился к посадке
Королевская семья отказалась приехать на крещение дочери принца Гарри
Опубликован тизер нового сезона «Бивиса и Баттхеда»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.