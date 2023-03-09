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14:40, 9 марта 2023Силовые структуры

В Москве неизвестный изнасиловал 37-летнюю женщину на железнодорожном переходе

В Москве полиция ищет мужчину, изнасиловавшего россиянку около платформы Нагатинская

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Полицейские разыскивают мужчину, изнасиловавшего на юге Москвы 37-летнюю местную жительницу. Об этом в четверг, 9 марта, «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в ночь на 8 марта женщина возвращалась домой после работы. Когда россиянка была на железнодорожном переходе около платформы Нагатинская, к ней подошел неизвестный. Он напал на потерпевшую и избил ее. Затем фигурант надругался над жертвой, забрал ее украшения из золота и сбежал.

Сейчас правоохранители ищут нападавшего. По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 131 («Изнасилование») и части 2 статьи 162 («Разбой») УК РФ.

Ранее стало известно, что под Тюменью суд поместил в СИЗО до 26 апреля мужчину, изнасиловавшего жену друга.

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Екатерина Власова
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