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17:22, 9 марта 2023Силовые структуры

Москвичка зарезала сожителя из-за семейных разногласий и попала под следствие

В Москве задержали женщину, 60 раз ударившую ножом сожителя из-за семейных разногласий

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

На юго-западе Москвы задержали 49-летнюю женщину, зарезавшую 57-летнего сожителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 7 марта в квартире дома на улице Маршала Савицкого нашли тело потерпевшего. Вскоре выяснилось, что фигурантка выпивала с возлюбленным и они поссорились из-за семейных разногласий. Тогда обвиняемая взяла нож и 60 раз ударила кавалера по туловищу, голове и шее, нанеся смертельные ранения.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») Уголовного кодекса РФ. Сейчас решается вопрос об аресте россиянки.

Ранее стало известно, что в Москве возбуждено уголовное дело против 32-летнего водителя такси, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней пассажирки.

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Екатерина Власова
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