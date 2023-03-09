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07:06, 9 марта 2023Из жизни

Голая женщина ворвалась в дом незнакомца и начала избивать его сковородкой

Fox 10 Phoenix: в США мужчина выстрелил в голую незнакомку, ворвавшуюся в его дом

Фото: Carroll County Sheriff's Office

35-летняя Паула Мишель Локлир из штата Вирджиния, США, ворвалась в дом незнакомца и напала на него со сковородкой в руке. Об этом сообщает Fox 10 Phoenix.

Мужчина услышал шум в задней части его дома. Он решил проверить, нет ли посторонних людей в помещении, и обнаружил голую женщину, проникшую в дом. Она напала на мужчину и начала избивать его чугунной сковородкой. Владельцу дома удалось прогнать незнакомку, но та поднялась на заднее крыльцо дома и стала дергать электрические выключатели. Затем она принялась стучать в окно кухни и требовать, чтобы мужчина покинул ее дом.

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После того как Локлир стала угрожать хозяину дома, что убьет его, тот схватил свой пистолет и выстрелил ей в ногу. Получив сообщение о стрельбе, на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они обнаружили раненую женщину и вызвали скорую помощь. Парамедики оказали Локлир медицинскую помощь и доставили ее в больницу.

Женщину обвиняют в незаконном проникновении в дом, нападении и нанесении побоев, а также в порче имущества. Действия владельца дома признали допустимой самообороной, поэтому ему не были предъявлены обвинения.

Ранее сообщалось, что в США школьница, получив замечание от учительницы, избила ее и сломала ей ногу. Учительница старших классов отчитала девочку за плохое поведение в присутствии ее одноклассников.

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Алиса Удовик
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