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14:17, 9 марта 2023Бывший СССР

Парламент Грузии отозвал законопроект об иноагентах из Совета Европы

Спикер парламента Грузии Папуашвили отозвал из Совета Европы законопроект об иноагентах

Фото: Marco Merk Bruno / Shutterstock / Fotodom

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отозвал из Венецианской комиссии при Совете Европы законопроект об иноагентах, сообщает ТАСС со ссылкой на правящую партию страны «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

Кроме того, Мдинарадзе заявил, что партия планирует специально провалить голосование по законопроекту об иноагентах во втором чтении, чтобы прекратить его рассмотрение.

Закон об иноагентах «О прозрачности иностранного влияния» был принят в первом чтении в грузинском парламенте 6 марта. Законопроект предполагает, что некоммерческие юридические лица и СМИ получат статус агентов иностранного влияния, если более 20 процентов их доходов будет поступать из-за рубежа.

После этого в Тбилиси начались массовые протесты против закона. Вечером 8 марта сообщалось, что произошли столкновения демонстрантов с полицией, были задержаны около 130 человек.

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Антон Похиляк
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