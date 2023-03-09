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09:04, 9 марта 2023Мир

США отказались передавать суду в Гааге данные о «военных преступлениях России»

NYT: Пентагон заблокировал передачу суду в Гааге данных о «военных преступлениях России»

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Пентагон заблокировал передачу данных администрацией президента США Джо Байдена в Международный уголовный суд в Гааге о возможных «преступлениях России на Украине». Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на осведомленные источники.

По информации издания, оборонное ведомство выступает против помощи суду в расследовании возможных преступлений Москвы, потому что опасаются создания прецедента для последующего обвинения американских военных. При этом другие ведомства, включая спецслужбы, Госдепартамент и Министерство юстиции, выступают за передачу показаний в суд.

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Виктория Кондратьева
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