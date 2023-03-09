Польша установила на границе с Россией и Белоруссией противотанковые ежи

Польша начала установку на границе с Россией и Белоруссией противотанковых ежей

Польша начала установку на границе с Россией и Белоруссией противотанковых ежей. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

«В феврале началась установка укреплений на границе с Калининградской областью. Сегодня военнослужащие начали устанавливать укрепления на границе с Белоруссией. Это элемент нашей стратегии обороны и сдерживания», — заявил глава Минобороны, прикрепив к посту фотографии, на которых видны установленные на дороге противотанковые ежи и бетонные укрепления.

Ранее министр иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что Польша может полностью закрыть границы с Белоруссией в случае угрозы безопасности. «Если будет такая необходимость, особенно мотивированная безопасностью, то мы точно готовы», — не исключил замглавы ведомства.