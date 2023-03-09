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15:55, 9 марта 2023Мир

В США оценили пуск баллистической ракеты Северной Кореей

ВС США: пуск баллистической ракеты со стороны КНДР не представляет угрозы для Вашингтона

Фото: KCNA / Reuters

США известно о пуске баллистической ракеты с территории Северной Кореи, однако этот инцидент не представляет угрозы для территории Штатов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Индо-Тихоокеанское командование ВС США.

В связи с этим в Вашингтоне заявили, что американское командование проводит тесные консультации с союзниками. «Хотя, по нашим оценкам, это происшествие не представляет непосредственной угрозы военнослужащим и территории США или нашим союзникам, пуск свидетельствует о дестабилизирующем воздействии незаконных программ КНДР по созданию ОМУ (оружия массового уничтожения — прим. "Ленты.ру") и баллистических ракет», — говорится в заявлении американских военных.

9 марта КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Желтого моря. По данным Объединенного комитета начальников штабов, военные обнаружили баллистическую ракету малой дальности около 18:20 (10:20 по Москве). «Мы поддерживаем состояние полной готовности, тесно сотрудничая с США, усиливая наблюдение и бдительность», — заявили военные.

Предполагается, что Северная Корея произвела запуск ракеты в ответ на совместные учения США и Южной Кореи Freedom Shield (FS), которые пройдут 13 и 23 марта.

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Варвара Кошечкина
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