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02:00, 9 марта 2023Мир

В США анонсировали развертывание первой батареи гиперзвуковых ракет

Генерал Коттон: к концу 2023 года США развернут первую батарею гиперзвуковых ракет

Фото: Globallookpress.com

К концу 2023 года Соединенные Штаты Америки развернут первую батарею гиперзвуковых ракет большой дальности. Об этом заявил глава стратегического командования США генерал Энтони Коттон на слушаниях в Конгрессе. Его слова приводит РИА Новости.

Также Коттон отметил, что в середине 2020-х годов начнется программа конвенционального оперативного удара ВМС. Он добавил, что разработка и развертывание гиперзвуковых ракет являются для командования приоритетом.

Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден распорядился расширить объемы выпуска предприятиями военно-промышленного комплекса (ВПК) США компонентов, которые применяются для производства гиперзвуковых ракет.

Между тем 23 февраля президент России Владимир Путин анонсировал массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон». По словам главы государства, они начнутся уже в 2023 году.

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Екатерина Подвигина
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