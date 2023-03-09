Бывший разведчик США заявил о планах России отрезать Украину от Черного моря

Экс-офицер разведки США Риттер заявил, что РФ скоро отрежет Украине выход к Черному морю

Россия в скором времени может лишить Украину выхода к стратегически важному Черному морю и взять под контроль Одессу, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dive with Jackson Hinkle.

По словам военного эксперта, взяв Одессу, Вооруженные силы (ВС) РФ не остановятся и будут вести бои за территорию до Приднестровья.

«Они создадут сухопутный мост и отрежут Украину от Черного моря», — спрогнозировал Риттер.

Экс-разведчик полагает, что эта стратегия соответствует плану президента России Владимира Путина, по которому необходимо обезопасить страну от западных дальнобойных артиллерийских систем, поставляемых Киеву.

В феврале Скотт Риттер спрогнозировал сроки капитуляции Вооруженных сил Украины: по его мнению, Киев прекратит получать западную технику к середине лета и уже осенью потерпит поражение.