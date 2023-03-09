Лавров обсудил украинский конфликт с главой МИД Саудовской Аравии

Сергей Лавров заявил, что обсудил конфликт на Украине с главой МИД Саудовской Аравии

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил украинский конфликт с саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы, конечно же, затронули ситуацию на Украине и вокруг нее. Мы признательны нашим саудовским друзьям за взвешенную, сбалансированную позицию, за искреннюю заинтересованность содействовать продвижению по пути политического урегулирования», — заявил глава российского ведомства.

Кроме того, Саудовская Аравия выразила готовность помочь в урегулировании кризиса на Украине. Саудовский министр заверил, что Королевство хочет работать со всеми сторонами конфликта для максимально эффективного решения проблем.