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13:22, 9 марта 2023Мир

Лавров обсудил украинский конфликт с главой МИД Саудовской Аравии

Сергей Лавров заявил, что обсудил конфликт на Украине с главой МИД Саудовской Аравии

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил украинский конфликт с саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы, конечно же, затронули ситуацию на Украине и вокруг нее. Мы признательны нашим саудовским друзьям за взвешенную, сбалансированную позицию, за искреннюю заинтересованность содействовать продвижению по пути политического урегулирования», — заявил глава российского ведомства.

Кроме того, Саудовская Аравия выразила готовность помочь в урегулировании кризиса на Украине. Саудовский министр заверил, что Королевство хочет работать со всеми сторонами конфликта для максимально эффективного решения проблем.

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Виктория Кондратьева
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