Саудовская Аравия выразила готовность помочь в урегулировании кризиса на Украине

Глава МИД: Саудовская Аравия готова приложить усилия для урегулирования кризиса на Украине

Эр-Рияд готов приложить все усилия, чтобы помочь в урегулировании кризиса на Украине. Об этом глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве, передает корреспондент «Ленты.ру».

Министр отметил, что в ходе переговоров подтвердил позицию Саудовской Аравии по политическому урегулированию конфликта и смягчению гуманитарных проблем в стране. «Мы готовы работать со всеми сторонами конфликта для максимально эффективного решения возникающих проблем», — заверил он.

Ранее Лавров сообщил, что обсудил ситуацию на Украине с саудовским коллегой. Он поблагодарил Эр-Рияд за выражаемую сбалансированную позицию, а также за желание «содействовать продвижению по пути политического урегулирования».