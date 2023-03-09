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11:22, 9 марта 2023Мир

Глава МВД Сингапура указал на противоречия в ситуации с Украиной

Глава МВД Сингапура Шанмугам: в конфликте на Украине вступили в противоречие два принципа
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Edgar Su / Reuters

Глава МВД Сингапура Касивисванатан Шанмугам высказал мнение, что некоторые принципы, касающиеся самоопределения государства, могут противоречить друг другу — это показала ситуация на Украине. Слова министра приводит Channel NewsAsia.

Шанмугам выступил с речью о последствиях и перспективах конфликта на Украине для Юго-Восточной Азии. Чиновник представил два взгляда на ситуацию: мнение Запада об «имперских амбициях» России и «другое», по которому Россия не хотела конфронтации с Западом, но тот отказался учитывать ее опасения в области безопасности.

Министр указал на переплетение двух важных принципов международного права: страны не могут укреплять свою безопасность за счет других, но при этом имеют право выбирать, с кем заключать военные и политические союзы.

«Эти два принципа могут противоречить друг другу. Но, учитывая противоречие, каждая держава выберет один из этих принципов, наиболее соответствующих их интересам», — констатировал Шанмугам.

Киев продолжает заявлять о своем желании вступить в НАТО, и даже подал заявку на ускоренное вступление в альянс. Россия же не приемлет расширение блока на восток за счет Украины.

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Варвара Кошечкина
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