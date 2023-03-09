Четверо россиян отправились в колонию за похищение знакомого ради выкупа

В Иркутской области четверо россиян получили по семь лет колонии за похищение ради выкупа

В Иркутской области четверо россиян получили по семь лет колонии строгого режима за похищение знакомого. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в феврале 2021 года осужденные решили совершить похищение потерпевшего ради выкупа. Они похитили 36-летнего мужчину из участкового лесничества, где он работал, засунули его в багажник и уехали в лес.

Там жертву похищения избили и под угрозами заставили собрать 300 тысяч рублей. Мужчина позвонил работодателю и тот собрал необходимую сумму. Как только похитители прибыли за деньгами, их задержала полиция.

СКР возбудил и расследовал уголовные дела о похищении человека и вымогательстве с применением насилия.