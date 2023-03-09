Захарова предостерегла Польшу от втягивания в украинский конфликт

Захарова: строительство военного центра на Украине чревато втягиванием Польши в конфликт

Польша втянется в конфликт при строительстве военного центра на Украине, предостерегла официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом она заявила во время брифинга, трансляция доступна на YouTube.

«То, что это чревато непосредственным втягиванием Польши в украинский конфликт, никого ни в Варшаве, ни тем более в Киеве вообще-то, видимо, не беспокоит», — отметила она.

По ее словам, строительством такого центра Варшава хочет развернуть инфраструктуру для увеличения численности своей «группировки», ранее анонсированной как «Польский добровольческий легион», который будет располагаться на базе центра на Украине.

Ранее Польша и Словакия заявили о готовности отправить военную технику Киеву. В частности, речь идет о многоцелевых истребителях четвертого поколения МиГ-29.