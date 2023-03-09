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10:41, 9 марта 2023Забота о себе

Женщина решила сэкономить на похудении и попала в больницу с сепсисом

Британка, весившая 112 килограммов, едва не умерла после дешевой резекции желудка в Турции

Фото: @pinkyjolley

45-летняя жительница Великобритании Пинки Джолли попала в больницу с сепсисом и едва не умерла после операции по резекции желудка. Об этом сообщает The Sun.

Британка, весившая 112 килограммов, решила сэкономить на похудении и сделала относительно дешевую бариатрическую операцию в Турции. Для этого с помощью краудфандинга она собрала более двух тысяч фунтов стерлингов (около 180 тысяч рублей). Операция, в ходе которой ей удалили 85 процентов желудка, прошла в ноябре 2022 года.

После операции Пинки начала страдать от сильных болей и тошноты. «Как будто кто-то резал мне живот ножом непрерывно. Для утоления боли мне предложили только парацетамол, и он почти не помогал», — вспоминает женщина.

Через четыре дня после операции Пинки вернулась домой и обратилась к врачу. При обследовании в желудке обнаружили незашитое отверстие, из-за которого развилась инфекция. Британке потребовалась повторная операция и госпитализация: она сражалась с сепсисом целый месяц и выписалась только в феврале 2023 года.

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С ноября 2022 года Пинки питается через трубку и теперь жалеет о решении сэкономить. «Я вспоминаю, как дешево обошлась процедура, и вижу, что мне нужно было дважды подумать. Я едва не умерла», — говорит Пинки.

Ранее сообщалось, что жительница британского города Аккрингтон, графство Ланкашир, попала в больницу с сепсисом после косметической операции по подтяжке живота, которая была подарком на ее 50-летие. Британка также решила сэкономить и отправилась в Турцию.

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Александра Лисица
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