Michelin отказался передавать бизнес в России местному руководству

Производитель шин Michelin отказался передавать российский бизнес под местное управление

Второй по величине в мире производитель шин Michelin, решивший избавиться от завода в России, не будет передавать бизнес местному руководству. Об отказе компании пишет Reuters со ссылкой на пресс-службу.

В настоящее время компания близка к завершению сделки с потенциальным покупателем. «Мы сейчас находимся на стадии переговоров о передаче бизнеса местной компании. Мы отказались от идеи передать управление местному руководству в связи с многочисленными сложностями», — приводит слова пресс-секретаря Michelin агентство.

Несколько дней назад «Коммерсантъ» писал, что купить завод Michelin в подмосковном Давыдово может российский дистрибьютор «Пауэр Интернэшнл-шины». Эксперты оценивали, что после покупки бизнеса новый владелец столкнется с рядом проблем при возобновлении производства, а полномасштабный выпуск продукции можно будет наладить не раньше чем через год.

Предприятие компании в России простаивает с середины марта 2022 года. В июне Michelin заявила, что вынуждена передать все российские активы до конца года, однако процесс затянулся. На тот момент компания планировала, что бизнес перейдет к местному менеджменту.