Названы самые часто выбрасываемые москвичами предметы

«Вывоз ненужных вещей»: чаще всего москвичи выбрасывают стиральные машины

Самым популярным предметом быта для утилизации у москвичей стала стиральная машина. Вещи, которые наиболее часто выбрасывают жители столицы, назвал городской сервис «Вывоз ненужных вещей», передает «РБК».

За полтора года работы сервис помог вывезти из московских квартир более 30 тысяч ненужных предметов общим весом около 850 тонн. Стиральные машины сдавали 9595 раз, а оказавшиеся на втором месте по популярности холодильники — 9574 раза. Тройку лидеров замкнули газовые плиты, которые сотрудники сервиса вывозили 3637 раз.

Сервис отправляет ненужные предметы на перерабатывающие заводы. В мэрии Москвы заявили, что 85 процентов этих вещей становятся вторсырьем. Из металлолома изготавливают новые изделия, из деталей от холодильников — элементы сантехники, а из наполнителей матрасов — материал, используемый при изготовлении текстиля.

1 марта 2022 года в России запретили выбрасывать в мусорные контейнеры бытовую технику, системные блоки компьютеров, платы и жесткие диски. Теперь эти предметы необходимо сдавать на утилизацию. Отправить ненужное на переработку можно в пункты сбора, мусорным операторам или в магазины.