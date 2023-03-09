МИД назвал противозаконной невыдачу США виз россиянам на сессию ООН

Захарова назвала противозаконным отказ США выдавать визы делегатам из России на сессию ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала противозаконным отказ США в выдаче виз российским делегатам на сессию ООН по кибербезопасности. Ее цитирует РИА Новости.

По ее словам, у Соединенных Штатов нет правовых оснований для таких решений и тем самым нарушаются обязательства страны перед ООН. Она также назвала отказ подрывом принципа суверенного равенства государств, что является одним из ключевых принципов устава организации.

Ранее стало известно, что США в очередной раз отказали в выдаче виз некоторым членам российской межведомственной делегации, которые планировали принять участие в деятельности рабочей группы по информационным и коммуникационным технологиям в штаб-квартире ООН.

В ООН ответили, что генеральный секретарь Антониу Гутерриш сосредоточен на обеспечении выдачи виз США делегатам для работы в штаб-квартире, «как и должно быть».