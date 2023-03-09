Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:12, 9 марта 2023Мир

МИД назвал противозаконной невыдачу США виз россиянам на сессию ООН

Захарова назвала противозаконным отказ США выдавать визы делегатам из России на сессию ООН

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала противозаконным отказ США в выдаче виз российским делегатам на сессию ООН по кибербезопасности. Ее цитирует РИА Новости.

По ее словам, у Соединенных Штатов нет правовых оснований для таких решений и тем самым нарушаются обязательства страны перед ООН. Она также назвала отказ подрывом принципа суверенного равенства государств, что является одним из ключевых принципов устава организации.

Ранее стало известно, что США в очередной раз отказали в выдаче виз некоторым членам российской межведомственной делегации, которые планировали принять участие в деятельности рабочей группы по информационным и коммуникационным технологиям в штаб-квартире ООН.

В ООН ответили, что генеральный секретарь Антониу Гутерриш сосредоточен на обеспечении выдачи виз США делегатам для работы в штаб-квартире, «как и должно быть».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Михаил Шац уехал в Израиль после сообщений о задержании на Бали
В России предложили экспортировать СПГ из большего числа месторождений
Рэпер Птаха вышел на связь
Захарова назвала дату консультации по зерновой сделке с участием России
Доработанный в ходе в СВО автомат АК-12 запустят в серию
Прояснилась судьба якобы выставленного на «Авито» микрофона певца SHAMAN
Москвичка зарезала сожителя из-за семейных разногласий и попала под следствие
Чехия потребовала деньги у МИД России
Пассажир столичного метро толкнул попутчика под поезд и попал на видео
РЖД запустит продажу «единых» билетов из России в Абхазию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.