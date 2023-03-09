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16:34, 9 марта 2023Забота о себе

Диетолог назвала способ избежать дефицита витаминов в пост

Диетолог Светлана Павличенко: постные продукты содержат почти все необходимые витамины

Фото: Freestocks / Unsplash

Постные продукты содержат почти весь перечень необходимых для жизни витаминов и микроэлементов, рассказала диетолог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко. Она развеяла миф о нехватке витаминов в пост и назвала способ избежать их дефицита в беседе с «Лентой.ру».

«Цельнозерновые продукты, бобовые, свежие фрукты и овощи — кладезь витаминов и микроэлементов, содержащая практически полный спектр веществ, необходимых для полноценной жизнедеятельности», — уверяет Павличенко. При разнообразном и сбалансированном растительном рационе человек не испытывает дефицита в белках. Напротив, традиционная «западная» диета перенасыщена белком. Его избыток может привести к проблемам со здоровьем, добавила диетолог.

Переход с животного белка на растительный снижает риск сердечных заболеваний

Светлана Павличенкодиетолог

Железо содержится во многих растительных продуктах: проростках пшеницы, шпинате, тыквенных и подсолнечных семечках. Растительное железо хуже усваивается организмом, чем животное, но человеческий организм сумел к этому приспособиться, успокоила Павличенко. Витамин С, встречающийся в свежих фруктах и овощах, повышает усвояемость растительного железа.

Здоровому человеку, не страдающему железодефицитной анемией, нет необходимости принимать препараты железа во время поста

Светлана Павличенкодиетолог
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«Кальций отвечает за прочность костей и крепость зубов. Им богаты многие растительные продукты: зелень, бобовые, орехи и сухофрукты», — продолжила диетолог.

Дефицит витамина В12 может привести к анемии, вызвать повреждения нервных клеток. Это единственный витамин, который встречается только в животных продуктах. Многие вегетарианцы и веганы принимают препараты с витамином В12 на протяжении всей жизни, отметила Павличенко. Также его можно получить из растительных мяса и молока, специально обогащенных витамином В12. Информацию об этом производители указывают на упаковке.

Ранее Светлана Павличенко назвала самые полезные блюда на завтрак. Она отметила, что первое место занимают каши из цельнозерновых круп.

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Вера Владзиевская
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