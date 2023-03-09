В МИД увидели предпосылки к нормандскому формату в диалоге Сербии и Косово

Захарова: диалог Сербии и Косово под эгидой ЕС может повторить судьбу нормандского формата

Диалог Сербии и Косово под эгидой Европейского союза имеет все шансы повторить судьбу нормандского формата. Об этом в четверг, 9 марта, заявила на брифинге с журналистами официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова передает ТАСС.

«Диалог между Белградом и Приштиной под эгидой ЕС имеет все шансы повторить судьбу нормандского формата», — отметила она.

В связи с этим Захарова обратилась к экспертам, политологам, журналистам и общественности в целом, и призвала обратить внимание на то, какую роль сыграют договоренности с Западом. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства предложила задаться вопросом, не повторят ли эти договоренности «все то, что случилось с нормандским форматом».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что руководство страны готово обсуждать реализацию плана Евросоюза по урегулированию в Косово, кроме пункта о признании независимости республики. По его словам, Белград готов обсуждать реализацию многих положений из плана по Косово, кроме «взаимного признания республики и ее вступления в НАТО».

В феврале Сербия и Косово поддержали соглашение, которое позволяет перемещаться их жителям по территории друг друга с внутренними паспортами. Как отметил глава Европейского парламента Жозеп Боррель, лидеры Сербии и Косова согласились, что переговоры по предложенному ЕС соглашению не требуются.