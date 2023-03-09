Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:46, 9 марта 2023Россия

Ректора Шанинки Зуева сняли с должности

Ректора Шанинки Сергея Зуева сняли с должности, его сменила Сигова

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева сняли с должности. Об этом в четверг, 9 марта, сообщили в пресс-службе вуза.

«Решением собрания учредителей от 7 марта 2023 года ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук назначена Мария Викторовна Сигова», — говорится в сообщении на сайте учебного учреждения.

Там отметили, что для прежнего ректора на данный момент затруднено выполнение своих обязанностей в связи с судебным процессом. При этом Зуева оставили на посту научного руководителя Шанинки, где он сможет участвовать в обсуждении стратегий развития университета.

19 октября 2021 года против Сергея Зуева было возбуждено уголовное дело по статье 159 (Мошенничество) Уголовного кодекса РФ по факту хищения мошенническим путем денег, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Средства выделили в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» нацпроекта «Образование».

По этому же уголовному делу проходят бывшие сотрудники фонда Евгений Зак и Максим Инкин, бывшая замминистра просвещения Марина Ракова и исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова. Фигурантам вменили хищение 21 миллиона рублей. Раковой вменяется мошенничество с госконтрактами в сфере образования, заключенными в 2019 году на сумму более 150 миллионов рублей.

6 марта 2023 года Никулинский суд Москвы продлил срок меры пресечения в виде запрета определенных действий Зуеву и Раковой. Запрет определенных действий установлен до 21 августа 2023 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об «ударе возмездия» после атаки ДРГ на Брянскую область
Лавров ответил на слова Гутерриша о демилитаризации ЗАЭС
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону моря
Минобороны показало занятый бойцами ВДВ опорный пункт ВСУ
Путин присвоил двум российским военным подразделениям наименования гвардейских
Белоруссия согласует меморандум о вступлении в ШОС
Россиян предупредили о подорожании вина
В Азербайджане заявили о необходимости создать КПП в Лачинском коридоре
На российской трассе нашли шестилетнюю девочку
Замерзшего насмерть подростка нашли на пустыре в российском регионе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.