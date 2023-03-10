В российском регионе умерла пассажирка опрокинувшегося автобуса

В Челябинской области опрокинулся автобус, в результате погибла 79-летняя женщина

В Челябинской области автобус съехал в кювет и опрокинулся. После ДТП погибла 79-летняя пассажирка, пишет РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным надзорного органа, на четвертом километре дороги Верхний Уфалей — Нижний Уфалей около поселка Половинка водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением, из-за чего выехал на обочину, где транспортное средство опрокинулось.

В результате аварии пострадали пять человек. Позже 79-летняя пенсионерка умерла в больнице. По данному факту прокуратура Верхнего Уфалея начала проверку.

Ранее стало известно, что в Кирове грудной ребенок скончался от полученных травм при столкновении двух автомобилей. Заместитель начальника регионального главка Госавтоинспекции Сергей Лобанов заявил, что водители обоих автомобилей получили травмы.