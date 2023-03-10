Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:17, 10 марта 2023Россия

В российском регионе умерла пассажирка опрокинувшегося автобуса

В Челябинской области опрокинулся автобус, в результате погибла 79-летняя женщина

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Челябинской области автобус съехал в кювет и опрокинулся. После ДТП погибла 79-летняя пассажирка, пишет РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным надзорного органа, на четвертом километре дороги Верхний Уфалей — Нижний Уфалей около поселка Половинка водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением, из-за чего выехал на обочину, где транспортное средство опрокинулось.

В результате аварии пострадали пять человек. Позже 79-летняя пенсионерка умерла в больнице. По данному факту прокуратура Верхнего Уфалея начала проверку.

Ранее стало известно, что в Кирове грудной ребенок скончался от полученных травм при столкновении двух автомобилей. Заместитель начальника регионального главка Госавтоинспекции Сергей Лобанов заявил, что водители обоих автомобилей получили травмы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Франция заявила о намерении помочь Украине с контрнаступлением
Раскрыты эмоции Шольца от расследования взрывов на «Северных потоках»
Названы направления России для отдыха на майские праздники от 16 тысяч рублей
Lerchek отреагировала на обвинения в неуплате налогов на 311 миллионов рублей
В Москве назвали сильно подорожавшие стройматериалы
Курс евро поднялся до максимума почти за год
Чимаев ответил на критику из-за выступлений под флагом Швеции
Лукашенко посетит Иран
США не увидели признаков подготовки нападения России на Молдавию
Столкнувший под поезд подростка в московском метро арестован
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.