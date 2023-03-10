Прогноз чат-бота ChatGPT о будущем российской экономики оценили

Аналитик Беляев подверг сомнению выводы чат-бота ChatGPT о будущем российской экономики

Отвечая на вопрос о будущем российской экономики, чат-бот ChatGPT обратил внимание на болевые точки, но сделал неправильный вывод относительно того, с чем может быть связан ее дальнейший успех, полагает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Прогноз нейросети он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее нейросеть сообщила, что сейчас экономика России переживает трудности, но способна справиться с вызовами, в том числе благодаря значительному запасу природных ресурсов. «Это помогает России сохранять экономическую стабильность и сдерживать влияние внешних факторов на свою экономику», — пояснил чат-бот. Среди основных угроз он назвал санкции Запада, падение цен на углеводороды, инфляцию и долгий период низкого экономического роста.

Новый тип экономики

Экономика России действительно находится не в лучшем состоянии, согласился Беляев. Однако по вопросу о том, как необходимо двигаться вперед, мнения нейросети и аналитика разошлись.

Мы слишком полагаемся на внешние факторы, и этот искусственный интеллект говорит тоже самое. Он продвигает ту модель экономики, которая была заложена либерально-демократическими воззрениями, а именно, что нам нужно развивать экспортную модель, сырьевую направленность, и это нас выручит Михаил Беляев экономист

Нейросеть считает, что успехи экономики связаны с оживлением той ее модели, которая сейчас находится в сонном состоянии. Однако экономику нужно не только оживить, но и трансформировать, убежден Беляев. «Он правильно обратил внимание на те сильные пункты, которые у нас присутствуют, но надо придать им новые качества и использовать в новом качестве», — добавил аналитик.

По его мнению, в дальнейшем необходимо переносить акцент на развитие внутренней экономики, не отрицая преимущества и положительные моменты, связанные с внешней сферой, и не переходя к автаркии. «У нас есть колоссальные ресурсы для развития именно нашего рынка, наших возможностей и нашего движения вперед», — отметил собеседник «Ленты.ру».

В этот процесс должен быть включен не только бюджет и бюджетные возможности, но и создание условий для стимулирования бизнеса, полагает Беляев. Именно это определит успех в экономической сфере.

Аналитик подчеркнул, что искусственный интеллект сделал упор на природные ресурсы и прошлый опыт, а это неправильно. «По его логике, экономика находится в законсервированном состоянии, и дальнейший успех связан с оживлением и стимулированием той структуры и того типа экономики, который уже был. Но успех экономики будет связан с другим типом экономики, а другой — это именно внутренняя экономика и, конечно, оживление не столько экспортных компаний, а компаний, которые действуют внутри страны», — подытожил он.

Ранее экономист Беляев раскритиковал ответы чат-бота ChatGPT о будущем курса и поделился собственным прогнозом в беседе с «Лентой.ру».

В феврале СМИ сообщали, что на волне «ChatGPT-мании» в Китае стремительно растет стоимость акций компаний, связанных с технологиями искусственного интеллекта. Всего за несколько месяцев после запуска ChatGPT, способного по запросу генерировать статьи, эссе и даже поэзию, приложение стало самым быстрорастущим в истории.