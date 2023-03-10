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17:06, 10 марта 2023Забота о себе

Исполнительница хита I Will Survive рассказала о счастье после развода

People: певица Глория Гейнор призналась, что обрела счастье после развода

Фото: Ari Perilstein / Getty Images

Исполнительница хита I Will Survive Глорий Гейнор призналась, что обрела счастье после развода. Об этом она рассказала в интервью изданию People.

Гейнор называет развод со своим менеджером Линвудом Саймоном освобождением. Их брак длился 26 лет, однако, по словам певицы, она не жалеет о расставании.

Знаменитость отметила, что с мужем она чувствовала себя защищенной, так как росла без отца. Однако их союз всегда был неоднозначным. Гейнор хотела детей, Саймон — нет. Она во всем слушалась его, сам же он был свободен в своих действиях.

Последней каплей, подтолкнувшей певицу к решению о разводе, стала болезнь. Однажды у нее начался сильный приступ мигрени, но муж не проявил к ней сочувствия и не торопился отвезти ее в больницу. «Это финиш. Ты не заботишься обо мне. Я так больше не могу», — заявила она супругу. Певица подала на развод в 2004 году.

Моя подруга попала в точку, когда сказала, что подобное пренебрежение к себе нельзя терпеть. Пока сам не столкнешься с этим, не понимаешь, насколько это обидно и больно. Уход от мужа был для меня освобождением

Глория Гейнорпевица
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79-летняя Гейнор утверждает, что счастлива. Она готовится отметить свое 80-летие и 45-летие песни I Will Survive, сделавшей ее мировой знаменитостью.

«Я верю в любовь, — признается певица. — Сомневаюсь, что мне суждено встретить еще кого-то. Мне это действительно больше не интересно. Но если это произойдет, то произойдет. Если нет, ничего страшного. Моя жизнь прекрасна».

Ранее модель Сьюки Уотерхаус назвала самое большое испытание в романе со звездой «Сумерек» Робертом Паттинсоном. Она призналась, что тяжело переносит разлуку с любимым мужчиной.

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Вера Владзиевская
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