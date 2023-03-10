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11:37, 10 марта 2023Спорт

Головкин отказался от титула чемпиона мира по версии WBA

Казахстанский боксер Геннадий Головкин отказался от титула чемпиона мира по версии WBA

Фото: Naoki Morita / AFLO SPORT / Globallookpress.com

Казахстанский боксер Геннадий Головкин отказался от титула чемпиона мира в среднем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super). Об этом сообщается в Twitter организации.

«Головкин официально отказался от своего чемпионского титула и не будет участвовать в обязательном поединке, назначенном WBA», — говорится в заявлении организации. Отмечается, что новым обладателем титула стал кубинец Эрисланди Лара.

Головкин стал чемпионом WBA в апреле 2022 года. Тогда он одержал победу над японцем Ретой Муратой. Встреча завершилась техническим нокаутом в девятом раунде.

На счету 40-летнего Головкина 42 победы (37 из которых — нокаутом), два поражения и одна ничья. В феврале он также отказался от титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской федерации (IBF).

Дарья Коршунова
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