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15:01, 10 марта 2023Культура

Домработница Градского подралась с сотрудниками его театра

Домработница Градского подралась с сотрудниками его театра из-за увольнения

Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

Домработница российского певца Александра Градского, скончавшегося в ноябре 2021 года, Надежда Асмыкович подралась с работниками его театра «Градский Холл» из-за увольнения. Об этом в разговоре с ИА REGNUM сообщил художественный руководитель учреждения Алексей Рыбников.

По словам Рыбникова, женщина числилась в театре на должности инженера, а когда музыкант умер, руководство театра приняло решение уволить домработницу из-за невыполнения ею обязанностей инженера. Асмыкович через суд удалось добиться восстановления в должности, однако, по словам худрука «Градский Холла», оказалось, что она не владеет навыками работы инженера.

Тогда домработницу артиста попросили написать заявление на увольнение по собственному желанию. Асмыкович пришла в театр, чтобы забрать документы, где вступила в драку с сотрудниками учреждения.

После случившегося сотрудница «Градский Холла» обратилась в больницу с множественными ушибами, а домработнице Градского диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб левого локтевого сустава.

Александр Градский скончался в Москве 28 ноября 2021 года. Его доставили в больницу с подозрением на инсульт. К ухудшению здоровья привела перенесенная артистом в сентябре коронавирусная инфекция. Ему было 72 года.

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Анастасия Астахова
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