Роднина осудила выступившую против допуска россиян на ОИ канадскую фигуристку

Ирина Роднина отказалась назвать канадку Тессу Виртью самой титулованной фигуристкой мира

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина осудила канадскую фигуристку Тессу Виртью, выступившую против допуска россиян на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Роднина отказалась назвать Виртью самой титулованной фигуристкой мира, обратив внимание на то, что они обе завоевали три золота на Олимпиаде, однако при этом россиянка выиграла еще десять чемпионатов мира. «То, что сказала Тесса Виртью, вообще никого не волнует», — заявила она.

9 марта группа из 42 бывших канадских олимпийцев призвала Национальный олимпийский комитет (НОК) Канады отказаться от идеи поддержать допуск россиян к участию в Олимпиаде. Под документом подписалась самая титулованная фигуристка мира, трехкратная олимпийская чемпионка в танцах на льду Тесса Виртью.

Инициатива была вызвана словами главы НОК Канады Дэвида Шумейкера, который выступил за изучение возможности участия россиян в турнирах в нейтральном статусе. По его мнению, решение об исключении спортсменов из-за их национальности противоречит основным принципам олимпийского движения.

Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.