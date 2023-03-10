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04:30, 12 марта 2023Наука и техника

Мошенники «придумали» роутер с функцией майнинга

Tom's Hardware: мошенники выставили на продажу фейковый роутер-майнер за 1440 долларов

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В сети появились объявления о продаже роутера, якобы имеющего функцию майнинга криптовалют. Об этом сообщает издание Tom's Hardware.

Как стало известно журналистам, необычный роутер рекламировала неизвестная компания под названием TP-Link ASIC. В пресс-релизе сообщалось, что девайс позволяет организовывать беспроводную сеть, поддерживает новую технологию Wi-Fi 7, а также может майнить криптовалюту во время работы. Авторы анонса отметили, что новый продукт является более мощным, чем популярная среди майнеров видеокарта RTX 4090.

Роутер от TP-Link ASIC оценили в 1440 долларов. Позже авторы издания связались с представителями производителем сетевого оборудования TP-Link, и тот подтвердил, что не имеет отношения к роутеру и подразделению TP-Link ASIC. На основании этого журналисты сделали вывод, что неизвестные мошенники придумали фейковую технологию и просили за это деньги.

Специалисты отметили, что реклама несуществующего роутера была сделана очень качественно. В частности, ее авторы подробно описали характеристики устройства — сообщив, что аппарат имеет активное охлаждение и потребляет 1200 ватт при полной нагрузке.

Ранее стало известно, что в ходе торгов 10 марта биткоин резко упал в цене. За сутки криптовалюта подешевела более чем на восемь процентов, опустившись до минимума с середины января — 19,7 тысячи долларов за монету.

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Андрей Ставицкий
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