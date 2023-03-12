Дети принца Гарри и Меган Маркл остались без приглашения на коронацию Карла III

Детей принца Гарри и Меган Маркл оставили без приглашения на коронацию их деда Карла III

Дети принца Гарри и Меган Маркл, принц Арчи и принцесса Лилибет, не приглашены на коронацию их дедушки, британского короля Карла III. Об этом сообщает газета Telegraph.

Отмечается, что коронация монарха и его супруги Камиллы запланирована на 6 мая. При этом сами герцог и герцогиня Сассекские уже получили официальное приглашение на мероприятие.

Ранее сообщалось, что четверо членов королевской семьи проигнорировали церемонию крещения Лилибет, которая прошла 3 марта. Официальные приглашения были отправлены Карлу III, его супруге, принцу Уильяму и Кейт Миддлтон. Букингемский дворец отказался комментировать их отсутствие, сославшись на то, что это частная жизнь королевской семьи.

На сайте Букингемского дворца говорится, что трехлетний принц Арчи занимает шестое место в разделе порядка престолонаследия, а его младшая сестра Лилибет – седьмое. Король до сих пор официально не объявил о присвоении титулов внукам. При этом королевский статус детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон был обновлен сразу после кончины королевы.

Также стало известно, что коттедж Фрогмор перестал быть официальной резиденцией принца Гарри и Меган Маркл. Небольшой особняк на территории Виндзорского дворца теперь занимает семья принцессы Евгении.