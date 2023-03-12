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22:40, 12 марта 2023Мир

Никарагуа приостановила дипломатические отношения с Ватиканом

Власти Никарагуа заявили о приостановке дипломатических отношений с Ватиканом

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Власти Никарагуа приостановили дипломатические отношения с Ватиканом. Об этом сообщает ТАСС.

В МИД латиноамериканской страны заявили, что правительство Никарагуа «вынуждено было приостановить дипломатические отношения между Ватиканом и Никарагуа».

Причины приостановки отношений не указываются.

1 октября прошлого года МИД Никарагуа объявил, что хочет немедленно расторгнуть дипломатические отношения с Нидерландами в связи с вмешательством во внутренние дела страны. В министерстве посчитали, что Нидерланды проводят интервенционистскую и неоколониальную политику в отношении Никарагуа.

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Юлия Мискевич
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