Никарагуа приостановила дипломатические отношения с Ватиканом

Власти Никарагуа заявили о приостановке дипломатических отношений с Ватиканом

Власти Никарагуа приостановили дипломатические отношения с Ватиканом. Об этом сообщает ТАСС.

В МИД латиноамериканской страны заявили, что правительство Никарагуа «вынуждено было приостановить дипломатические отношения между Ватиканом и Никарагуа».

Причины приостановки отношений не указываются.

1 октября прошлого года МИД Никарагуа объявил, что хочет немедленно расторгнуть дипломатические отношения с Нидерландами в связи с вмешательством во внутренние дела страны. В министерстве посчитали, что Нидерланды проводят интервенционистскую и неоколониальную политику в отношении Никарагуа.