Киев ответил на заявления об отказе от гарантий Запада для переговоров с Россией

Вице-премьер Украины Стефанишина не связала гарантии Запада с началом переговоров с РФ

Киев не связывает гарантии безопасности от Запада с началом переговоров с Российской Федерацией. Об этом заявила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина в интервью изданию Journal du Dimanche.

«Мы не связываем эти гарантии с началом переговоров с Россией. Возможно, что эта тема обсуждается на уровне союзников, но у этих переговоров не может быть предварительных условий», — сказала она.

Стефанишина отметила, что гарантии безопасности рассматриваются как укрепление обороноспособности Украины после завершения конфликта.

10 марта газета The Wall Street Journal по итогам интервью с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком сообщила, что Киев отказался от территориальных уступок в обмен на отдельные гарантии безопасности от некоторых стран Европы. По утверждению издания, Подоляк заявил, что у страны нет другого выбора, кроме как «продолжать воевать до полного вытеснения России с украинской земли», и призвал Запад быть готовым вместе «идти до конца».

По данным ТАСС, Германия, Франция и Великобритания обсуждали возможность предложить Украине гарантии безопасности вне рамок НАТО, что может предусматривать согласие Киева на территориальные уступки. Официальных заявлений об этом не было.