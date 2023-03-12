Гоблин получил грант от Президентского фонда культурных инициатив на 19,2 миллиона рублей

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, получил грант от Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщается на сайте организации.

Ему выделили 19,2 миллиона рублей на программу «Вечерний излучатель». Ее задачей ставится защита российских «традиционных исторических, морально-нравственных, культурных приоритетов государства и общества». Грантодатели ожидают, что проект будет формировать «нравственные ориентиры, передающиеся от поколения к поколению, обеспечивающие гражданское единство».

27 февраля стало известно, что президент России Владимир Путин объявил благодарность Пучкову за работу с Российским военно-историческим обществом (РВИО).

YouTube заблокировал канал Гоблина, ссылаясь на нарушение правил, в августе. На момент удаления у него было более трех миллионов подписчиков. Пучков назвал такой шаг видеохостинга ожидаемым и заявил, что ранее перенес свой контент на российские платформы. На канале присутствовала масса роликов об истории России. «Начиная от средневековых битв Древней Руси и заканчивая сегодняшним моментом. Там много про Первую мировую войну, откуда взялась, про Вторую мировую войну, про Советско-финляндскую войну. Там спектр очень и очень широк, в том числе на сайте РВИО ролики эти раньше висели», — пояснил блогер.