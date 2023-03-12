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19:53, 12 марта 2023Спорт

Дом игрока «Ливерпуля» ограбили в Египте

Преступники ограбили дом футболиста «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в Египте

Фото: Carl Recine / Reuters

Дом футболиста клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» Мохамеда Салаха ограбили в Египте. Об этом сообщает Al-Ahram.

Инцидент произошел 12 марта в доме игрока, который расположен на востоке Каира. Один из родственников Салаха сообщил правоохранителям о пропаже нескольких электроприборов, после чего было начато расследование. Также в саду был обнаружен газовый баллон, который преступники не смогли унести.

В текущем сезоне 30-летний нападающий провел за «Ливерпуль» 38 матчей во всех турнирах. В них он отметился 22 забитыми мячами и 11 результативными передачами.

В сентябре 2022 года дом футболиста «Баварии» Томаса Мюллера ограбили во время матча Лиги чемпионов. Преступники украли деньги, ювелирные изделия и другие ценные вещи.

Дарья Коршунова
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