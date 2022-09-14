Дом футболиста «Баварии» ограбили во время матча Лиги чемпионов

Дом футболиста «Баварии» Мюллера ограбили во время матча Лиги чемпионов против «Барселоны»

Дом футболиста «Баварии» Томаса Мюллера ограбили во время матча Лиги чемпионов. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, преступники проникли в дом немецкого форварда во вторник, 13 сентября, около 22:00 по местному времени. Отмечается, что они украли деньги, ювелирные изделия и другие ценные вещи. Полиция начала расследование случившегося.

13 сентября «Бавария» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов принимала в Мюнхене «Барселону». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 50-й минуте счет открыл защитник Люка Эрнандес. Через четыре минуты преимущество команды увеличил хавбек Лерой Сане.

В марте жертвой грабителей стал французский игрок «Ювентуса» Поль Погба. Злоумышленники украли из дома спортсмена золотую медаль за победу на чемпионате мира-2018, а также украшения его матери.