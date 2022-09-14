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Дом футболиста «Баварии» ограбили во время матча Лиги чемпионов

Дом футболиста «Баварии» Мюллера ограбили во время матча Лиги чемпионов против «Барселоны»
Томас Мюллер

Томас Мюллер. Фото: Frank Hoermann / Sven Simon / imago-images.de / Globallookpress.com

Дом футболиста «Баварии» Томаса Мюллера ограбили во время матча Лиги чемпионов. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, преступники проникли в дом немецкого форварда во вторник, 13 сентября, около 22:00 по местному времени. Отмечается, что они украли деньги, ювелирные изделия и другие ценные вещи. Полиция начала расследование случившегося.

13 сентября «Бавария» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов принимала в Мюнхене «Барселону». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 50-й минуте счет открыл защитник Люка Эрнандес. Через четыре минуты преимущество команды увеличил хавбек Лерой Сане.

В марте жертвой грабителей стал французский игрок «Ювентуса» Поль Погба. Злоумышленники украли из дома спортсмена золотую медаль за победу на чемпионате мира-2018, а также украшения его матери.

Дарья Коршунова
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