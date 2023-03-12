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05:15, 12 марта 2023Россия

21-летний россиянин погиб в результате хлопка в квартире

21-летний юноша погиб в результате хлопка в квартире в Набережных Челнах

Фото: РИА Новости

21-летний юноша погиб в результате хлопка в квартире в Набережных Челнах. Прокуратура города взяла на контроль уголовное дело по данному факту. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель республиканской прокуратуры Руслан Галиев.

Инцидент произошел в многоэтажном доме в 38-м комплексе новой части города в ночь на 12 марта. На место происшествия выехал первый зампрокурора города Айдар Галиев. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

По итогам проверки будет принято решение о мерах прокурорского реагирования. Также надзорное ведомство держит на контроле соблюдение прав и законных интересов других жителей дома, в том числе и временное предоставление им другого жилья в случае необходимости.

10 марта взрыв произошел в квартире на севере Москвы. Взорвался углекислотный баллон для аквариума. В результате этого выбило межкомнатные двери, разбило люстру и стеклянные изделия. Жильцы не пострадали.

8 марта взрыв раздался в многоэтажном жилом доме на Липецкой улице на юге Москвы. Пострадал один человек, его госпитализировали с ожогами рук и ног. В МЧС причиной происшествия назвали взрыв аэрозольного баллончика.

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Екатерина Подвигина
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