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08:46, 12 марта 2023Бывший СССР

Назван срок возобновления движения поездов в метро Харькова

Движение поездов в метро Харькова полностью возобновится 12 марта

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Движение поездов в метро Харькова после трехдневного простоя полностью возобновится в воскресенье, 12 марта. Такой срок назвали в мэрии города, передает РИА Новости.

Уточняется, что интервал движения составит 15 минут. При этом в городской администрации отметили, что трамваи и троллейбусы пока курсировать не будут. В связи с этим разработана новая схема работы муниципальных автобусов на время обесточивания наземного электротранспорта.

9 марта стало известно, что Харьков и часть Харьковской области полностью лишились электроснабжения. Также сообщалось, что в Харькове не работает метро и остальной электротранспорт, на маршруты по схеме блэкаута выведены автобусы

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Марина Совина
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