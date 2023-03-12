Назван срок возобновления движения поездов в метро Харькова

Движение поездов в метро Харькова полностью возобновится 12 марта

Движение поездов в метро Харькова после трехдневного простоя полностью возобновится в воскресенье, 12 марта. Такой срок назвали в мэрии города, передает РИА Новости.

Уточняется, что интервал движения составит 15 минут. При этом в городской администрации отметили, что трамваи и троллейбусы пока курсировать не будут. В связи с этим разработана новая схема работы муниципальных автобусов на время обесточивания наземного электротранспорта.

9 марта стало известно, что Харьков и часть Харьковской области полностью лишились электроснабжения. Также сообщалось, что в Харькове не работает метро и остальной электротранспорт, на маршруты по схеме блэкаута выведены автобусы