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08:11, 12 марта 2023Бывший СССР

В ЛНР сообщили о ротации украинских военных на купянском направлении

Подполковник НМ ЛНР Марочко: украинские военные проводят ротацию на купянском направлении

Фото: Alex Babenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят ротационные мероприятия на купянском направлении. Об этом РИА Новости рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, обескровленные подразделения выводятся в тыл с линии боевого соприкосновения, а на их место в районы населенных пунктов Стельмаховка и Розовка поступают свежие войска.

Марина Совина
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