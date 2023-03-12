В ЛНР сообщили о ротации украинских военных на купянском направлении

Подполковник НМ ЛНР Марочко: украинские военные проводят ротацию на купянском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят ротационные мероприятия на купянском направлении. Об этом РИА Новости рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, обескровленные подразделения выводятся в тыл с линии боевого соприкосновения, а на их место в районы населенных пунктов Стельмаховка и Розовка поступают свежие войска.

