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16:25, 12 марта 2023Мир

Швейцария предпочла утилизацию 60 исправных ЗРК поставке Украине

Швейцарская армия приступила к утилизации 60 британских ЗРК Rapier

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Швейцарская армия приступила к утилизации 60 зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Rapier, закупленных в 80-е годы в Великобритании. Об этом сообщает газета NZZ am Sonntag.

В управлении оборонных закупок страны заявили, что первая партия комплексов уже демонтирована. Согласно постановлению швейцарских властей от 2006 года, иностранные военные системы после снятия с вооружения следует продавать производителю, в данном случае Великобритании, которая могла бы поставить их Украине. Однако, Швейцария предпочла утилизацию.

Власти страны заявили о запрете на реэкспорт оружия в вовлеченные в вооруженные конфликты страны.

11 марта в Берне швейцарцы вышли на митинг за сохранение нейтралитета в конфликте на Украине. В акции приняли участие от двух до трех тысяч человек, требовавших немедленного снятия антироссийских санкций и возращения Швейцарии к 100-процентному нейтралитету.

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Владимир Седов
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Швейцария предпочла утилизацию 60 исправных ЗРК поставке Украине
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