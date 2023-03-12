Швейцария предпочла утилизацию 60 исправных ЗРК поставке Украине

Швейцарская армия приступила к утилизации 60 британских ЗРК Rapier

Швейцарская армия приступила к утилизации 60 зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Rapier, закупленных в 80-е годы в Великобритании. Об этом сообщает газета NZZ am Sonntag.

В управлении оборонных закупок страны заявили, что первая партия комплексов уже демонтирована. Согласно постановлению швейцарских властей от 2006 года, иностранные военные системы после снятия с вооружения следует продавать производителю, в данном случае Великобритании, которая могла бы поставить их Украине. Однако, Швейцария предпочла утилизацию.

Власти страны заявили о запрете на реэкспорт оружия в вовлеченные в вооруженные конфликты страны.

11 марта в Берне швейцарцы вышли на митинг за сохранение нейтралитета в конфликте на Украине. В акции приняли участие от двух до трех тысяч человек, требовавших немедленного снятия антироссийских санкций и возращения Швейцарии к 100-процентному нейтралитету.