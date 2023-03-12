«Ростов» вырвал победу у «Пари Нижний Новгород» в матче РПЛ

«Ростов» со счетом 2:1 обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче 19-го тура РПЛ

«Ростов» обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 2:1. Хозяева вырвали победу у соперников на последних минутах игры. Решающий мяч, пенальти на четвертой добавленной минуте, забил защитник Максим Осипенко. Еще по одному голу на счету Андрея Ланговича из «Ростова» и Тимура Сулейманова из «Пари Нижний Новгород».